Сегодня, 15 сентября, прошёл второй соревновательный день мужского чемпионата мира по футзалу 2024 года. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня на турнире в Узбекистане.
Результаты матчей чемпионата мира по футзалу 15 сентября:
Группа C
Афганистан — Ангола — 6:4 (5:2, 1:2);
Аргентина — Украина — 7:1 (2:1, 5:0).
Группа D
Новая Зеландия — Ливия — 1:3 (0:1, 1:2);
Испания — Казахстан — 1:1 (1:1, 0:0).
Чемпионат мира по футзалу проходит с 14 сентября по 6 октября в трёх узбекских городах: Андижане, Бухаре и Ташкенте. В турнире участвуют 24 команды, разбитые на шесть групп. Действующим чемпионом мира является сборная Португалии, завоевавшая титул в 2021 году.