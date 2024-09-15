Сегодня, 15 сентября, прошёл второй соревновательный день мужского чемпионата мира по футзалу 2024 года. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня на турнире в Узбекистане.

Результаты матчей чемпионата мира по футзалу 15 сентября:

Группа C

Афганистан — Ангола — 6:4 (5:2, 1:2);

Аргентина — Украина — 7:1 (2:1, 5:0).

Группа D

Новая Зеландия — Ливия — 1:3 (0:1, 1:2);

Испания — Казахстан — 1:1 (1:1, 0:0).

Чемпионат мира по футзалу проходит с 14 сентября по 6 октября в трёх узбекских городах: Андижане, Бухаре и Ташкенте. В турнире участвуют 24 команды, разбитые на шесть групп. Действующим чемпионом мира является сборная Португалии, завоевавшая титул в 2021 году.