«США — интересная страна». Коровашков высказался об Олимпиаде-2028 в Лос-Анджелесе

Бронзовый призёр Олимпиады-2012 российский каноист Алексей Коровашков высказался о предстоящем олимпийском цикле и назвал свои личные цели и цели сборной России на ближайшую летнюю Олимпиаду, которая пройдёт с 14 по 30 июля 2028 года в Лос-Анджелесе.

«Желаю, чтобы наши гребцы в предстоящем олимпийском цикле как можно больше медалей завоёвывали на международных турнирах. Желательно золотых. Мы должны достойно отстаивать честь нашей страны на спортивных дорожках. А на Олимпиаде 2028 года желаю, чтобы сборная России была первой в медальном зачёте в гребле на байдарках и каноэ.

Олимпиада 2028 года — моя цель на ближайшие четыре года. Хочу привезти оттуда долгожданную золотую медаль. США – безусловно, интересная страна в плане туризма, но я собираюсь поехать туда не смотреть достопримечательности, а сражаться за золотую медаль. Если ехать, то только за победой», — приводит слова Коровашкова Metaratings.

Напомним, Коровашков выступает в дуэте с Иваном Штылем, но за месяц до Олимпиады-2024 Международный олимпийский комитет (МОК) не допустил Штыля до участия. Тогда Коровашков образовал экипаж с Захаром Петровым. Главная проблема заключалась в том, что оба участника экипажа гребут с левой стороны.