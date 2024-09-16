Чемпионат мира по футзалу: расписание встреч на 16 сентября

Сегодня, 16 сентября, пройдёт третий соревновательный день мужского чемпионата мира по футзалу 2024 года. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня на турнире в Узбекистане.
Чемпионат мира по футзалу. Мужчины. Расписание на 16 сентября
Группа E
15:00 мск — Португалия — Панама
18:00 мск — Таджикистан — Марокко
Группа F
15:30 мск — Иран — Венесуэла
18:00 мск — Гватемала — Франция
Чемпионат мира по футзалу проходит с 14 сентября по 6 октября в трёх узбекских городах: Андижане, Бухаре и Ташкенте. В турнире участвуют 24 команды, разбитые на шесть групп. Действующим чемпионом мира является сборная Португалии, завоевавшая титул в 2021 году.