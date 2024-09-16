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Коровашков рассказал, за что иностранцы респектовали ему и Захару Петрову на Олимпиаде

Коровашков рассказал, за что иностранцы респектовали ему и Захару Петрову на Олимпиаде
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Бронзовый призёр Олимпиады-2012 российский каноист Алексей Коровашков высказался о выступлении на Олимпийских играх 2024 года, которые проходили в Париже (Франция). Напомним, Коровашков выступает в дуэте с Иваном Штылем, но за месяц до Игр Международный олимпийский комитет (МОК) не допустил Штыля до участия. Тогда Коровашков образовал экипаж с Захаром Петровым. Главная проблема заключалась в том, что оба участника экипажа гребут с левой стороны.

«Выступление на Олимпийских играх для меня было принципиальным моментом. Путь в Париж был очень непростым. Увы, без медали, а она украсила бы все наши труды. Но я считаю, что мы очень достойно выступили, учитывая жёсткие спартанские условия, в которых оказались.

Да, это подвиг, мы с Захаром Петровым попали в историю. Ранее никто на Олимпийских играх не боролся за медаль, выступая в экипаже, где оба гребут с одной стороны. После соревнований многие иностранцы – спортсмены, тренеры – подходили к нам с Захаром и пожимали руку, выражали уважение нашему достижению. Они реально удивлялись, как мы смогли приспособиться к такой нетипичной гребле и занять четвёртое место, остановившись в миллиметрах от медали. Поэтому для меня это выступление – победа, а не поражение», — приводит слова Коровашкова Metaratings.

По итогу соревнований Коровашков и Петров заняли четвёртое место, отстав от бронзовых призёров всего на 0,09.

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