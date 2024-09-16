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Гребец Коровашков: украинцы провоцировали — бегали вокруг нас с национальным флагом, ухали

Гребец Коровашков: украинцы провоцировали — бегали вокруг нас с национальным флагом, ухали
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Бронзовый призёр Олимпиады-2012 российский каноист Алексей Коровашков рассказал о провокациях украинских спортсменов на соревнованиях. Он отметил, что это случалось на этапах Кубка мира, однако на Олимпийских игр в Париже 2024 года спортсмены были более доброжелательны.

– Ощущали ли вы давление со стороны других стран на Играх в Париже?
– Все иностранцы были доброжелательны к нам, никакого негатива не было.

— А на других соревнованиях в сезоне?
– На первых этапах Кубка мира в этом сезоне ощущалось давление на нас. Украинцы бегали вокруг нас со своим национальным флагом, кричали, ухали, в общем провоцировали. Но когда они поняли, что мы не ведёмся на провокации, подостыли и перестали это делать. На чемпионате Европы польские гребцы не протянули нам руку для традиционного рукопожатия на пьедестале и отказались фотографироваться вместе с нами, — приводит слова Коровашкова Metaratings.

Напомним, Коровашков выступает в дуэте с Иваном Штылем, но за месяц до Олимпиада-2024 Международный олимпийский комитет (МОК) не допустил Штыля до участия. Тогда Коровашков образовал экипаж с Захаром Петровым. Главная проблема заключалась в том, что оба участника экипажа гребут с левой стороны.

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