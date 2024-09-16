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Каноист Коровашков: кто-то из соперников хотел меня убрать и подмешал допинг

Каноист Коровашков: кто-то из соперников хотел меня убрать и подмешал допинг
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Бронзовый призёр Олимпиады-2012 российский каноист Алексей Коровашков прокомментировал историю с допингом. По словам спортсмена, кто-то из соперников мог подмешать ему запрещённое вещество. Напомним, внесоревновательное тестирование Коровашкова в августе 2017 года показало наличие в допинг-пробе спортсмена эритропоэтина, из-за чего он был дисквалифицирован на четыре года.

– Прошло семь лет с тех пор, как в вашей допинг-пробе был обнаружен эритропоэтин. Вы в итоге поняли, как это вещество попало тогда в ваш организм?
– Я так и не понял, как это произошло. Но я уверен в своей невиновности, и поэтому тогда я настоял на вскрытии пробы «Б». После этого случая начал изучать, зачем нужен эритропоэтин. Этот препарат даёт преимущество стайерам, тем, кто выступает на длинных дистанциях. А я выступал в тот момент на коротких дистанциях, 200 метров. Если даже логически подумать, этот препарат мне бы даже никак не помог на 200-метровке.

– Мог ли кто-то из соперников подмешать вам это вещество специально? Были такие подозрения?
– Да, у меня была только такая версия, что кто-то из соперников сделал это специально, что меня хотели убрать. Других вариантов просто нет. Были подозрения, кто мог это сделать, но доказательств у меня нет. Поэтому после драки махать кулаками не буду, — приводит слова Коровашкова Metaratings.

Напомним, из-за дисквалификации Коровашков не смог выступить на Олимпийских играх — 2020 в Токио, где сборная России по гребле на байдарках и каноэ не сумела завоевать ни одной медали. К участию в Олимпиаде 2016 года в Рио-де-Жанейро спортсмен не был допущен Международной федерацией гребли на каноэ без объяснения причин. На Олимпиаде-2024 он в экипаже с Захаром Петровым стал четвёртым.

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