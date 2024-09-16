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Стали известны все кандидаты на пост президента МОК

Стали известны все кандидаты на пост президента МОК
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Международный олимпийский комитет (МОК) обнародовал список кандидатов на пост президента организации. Семь человек будут претендовать на пост главы МОК.

  • Фейсал ибн Хуссейн (Иордания)
  • Себастьян Коу (Великобритания)
  • Кирсти Ковентри (Зимбабве)
  • Хуан Антонио Самаранч-младший (Испания)
  • Йохан Элиаш (Швеция)
  • Давид Лаппартьен (Франция)
  • Моринари Ватанабэ (Япония)

В августе 2024 года действующий президент МОК Томас Бах объявил, что покинет свой пост по окончании срока. Он возглавлял МОК более 10 лет, с 2013 года. Выборы нового главы организации пройдут в рамках сессии МОК с 18 по 21 марта 2025 года. Мероприятие состоится в Афинах (Греция).

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