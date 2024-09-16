Стали известны все кандидаты на пост президента МОК

Международный олимпийский комитет (МОК) обнародовал список кандидатов на пост президента организации. Семь человек будут претендовать на пост главы МОК.

Фейсал ибн Хуссейн (Иордания)

Себастьян Коу (Великобритания)

Кирсти Ковентри (Зимбабве)

Хуан Антонио Самаранч-младший (Испания)

Йохан Элиаш (Швеция)

Давид Лаппартьен (Франция)

Моринари Ватанабэ (Япония)

В августе 2024 года действующий президент МОК Томас Бах объявил, что покинет свой пост по окончании срока. Он возглавлял МОК более 10 лет, с 2013 года. Выборы нового главы организации пройдут в рамках сессии МОК с 18 по 21 марта 2025 года. Мероприятие состоится в Афинах (Греция).