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Кандидатура Олега Матыцина была предложена на пост главы комитета Госдумы по спорту

Кандидатура Олега Матыцина была предложена на пост главы комитета Госдумы по спорту
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«Единая Россия» предложила кандидатуру Олега Матыцина на пост главы комитета Госдумы по спорту. Об этом заявил глава фракции Владимир Васильев на официальном сайте.

Ранее эту должность занимал депутат Государственной Думы Дмитрий Свищёв. Соответствующий проект комиссия Госдумы по регламенту внесла на рассмотрение палаты парламента и одобрила в июле 2024 года.

Напомним, Матыцин в период с 2020 по май 2024 года занимал должность министра спорта РФ. Впоследствии комитет Госдумы по физической культуре и спорту единогласным решением поддержал кандидатуру Михаила Дегтярёва на этот пост. Матыцин был переведён на другую работу.

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