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Шахматная федерация Украины потребовала от ФИДЕ не разрешить полноценный допуск россиян

Шахматная федерация Украины потребовала от ФИДЕ не разрешить полноценный допуск россиян
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Федерация шахмат Украины (ФШУ) потребовала от Международной федерации шахмат (ФИДЕ) исключить вопрос о полноценном допуске до международных соревнований россиян и белорусов на предстоящей генеральной ассамблее организации.

Текст письма, подписанный многими украинскими шахматистами, был опубликован на странице ФШУ в соцсетях. В нём отмечается, что данный вопрос послужит «тревожным сигналом для международного шахматного сообщества».

Ранее президент Федерации шахмат Киргизии Бабур Тольбаев предложил полноценно вернуть россиян и белорусов к соревнованиям под эгидой ФИДЕ. Этот вопрос будет рассмотрен на генеральной ассамблее организации, которая пройдёт в Будапеште (Венгрия) с 21 по 22 сентября.

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