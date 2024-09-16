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Мужская сборная России по футзалу объявила состав на предстоящие матчи со сборной Чили

Мужская сборная России по футзалу объявила состав на предстоящие матчи со сборной Чили
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Мужская сборная России по мини-футболу (футзалу) объявила состав на два товарищеских матча со сборной Чили, которые состоятся 24 и 25 сентября. Встречи пройдут в столице Чили — Сантьяго.

Вратари: Дмитрий Путилов («КПРФ»), Кирилл Щурок («Ухта»).

Полевые игроки: Никита Фахрутдинов («Синара»), Григорий Валеев («Синара»), Павел Карпов («Газпром-Югра»), Андрей Понкратов («Газпром-Югра»), Артём Ниязов («КПРФ»), Иван Обжорин («Торпедо»), Дмитрий Зайцев («Торпедо»), Темирлан Алибеков («Норильский никель»), Руслан Кудзиев («Норильский никель»), Антон Соколов («Спортинг»), Камиль Герейханов («Тюмень»), Максим Окулов («Кристалл»).

Ранее стало известно, что мужская и женская сборные России по футзалу заняли седьмые места в рейтингах национальных команд, составленных Международной федерацией футбола (ФИФА).

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