Джадд Трамп с победы стартовал на Открытом чемпионате Англии по снукеру

Чемпион мира 2019 года, первый номер мирового рейтинга, англичанин Джадд Трамп с победы стартовал на Открытом чемпионате Англии по снукеру. На старте турнира он обыграл представителя Китая Лю Хунъюя со счётом 4:3.

В следующем матче Трамп сыграет с победителем пары Мэттью Селт (Англия) – Рики Уолден (Англия).

Финал Открытого чемпионата Англии состоится 22 сентября и будет состоять из 17 фреймов, сыгранных в течение двух сессий. Общий призовой фонд турнира составляет $ 727,2 млн. Действующим чемпионом турнира является именно Трамп, который в финальном матче 2023 года обыграл китайца Чжана Аньду.

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