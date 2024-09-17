16 сентября, прошёл третий соревновательный день мужского чемпионата мира по футзалу 2024 года. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня на турнире в Узбекистане.
Результаты матчей чемпионата мира по футзалу 16 сентября:
Группа F
Гватемала – Франция – 3:6
Иран – Венесуэла – 7:1
Группа E
Таджикистан – Марокко – 2:4
Португалия – Панама – 10:1
Чемпионат мира по футзалу проходит с 14 сентября по 6 октября в трёх узбекских городах: Андижане, Бухаре и Ташкенте. В турнире участвуют 24 команды, разбитые на шесть групп. Действующим чемпионом мира является сборная Португалии, завоевавшая титул в 2021 году.