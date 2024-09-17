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Умер двукратный призёр Олимпийских игр Александр Барышников

Умер двукратный призёр Олимпийских игр Александр Барышников
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75-летний двукратный призёр Олимпийских игр по лёгкой атлетике (толкание ядра), заслуженный мастер спорта СССР и рекордсмен страны Александр Георгиевич Барышников скончался. Об этом сообщил комитет по физической культуре и спорту Петербурга в своём телеграм-канале.

Причины смерти Барышникова не разглашаются. О времени и месте прощания источник сообщит дополнительно.

Напомним, на Олимпиаде 1976 года Александр Георгиевич завоевал бронзовую награду, а через четыре года, на Московских играх — 1980, стал серебряным призёром.
Спортивный труд Александра Барышникова отмечен орденом «Знак Почёта» и медалью «За трудовое отличие».

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