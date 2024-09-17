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Чемпионат мира по футзалу: расписание встреч на 17 сентября

Чемпионат мира по футзалу: расписание встреч на 17 сентября
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Сегодня, 17 сентября, стартует 2-й тур группового этапа мужского чемпионата мира по футзалу — 2024. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием матчей игрового дня на 17 сентября.

Чемпионат мира по футзалу. Мужчины. Расписание на 17 сентября

Группа A

  • 15:30 мск. Коста-Рика — Нидерланды
  • 18:00 мск. Узбекистан — Парагвай

Группа В

  • 15:30 мск. Таиланд — Куба
  • 18:00 мск. Бразилия — Хорватия

Чемпионат мира по футзалу проходит с 14 сентября по 6 октября в трёх узбекских городах: Андижане, Бухаре и Ташкенте. В турнире участвуют 24 команды, разбитые на шесть групп. Действующим чемпионом мира является сборная Португалии, завоевавшая титул в 2021 году.

Турнирная таблица ЧМ по футзалу
Календарь ЧМ по футзалу
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