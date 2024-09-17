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Российский BMX-гонщик рассказал, почему не подписывает письмо о нейтральном статусе

Российский BMX-гонщик рассказал, почему не подписывает письмо о нейтральном статусе
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Российский BMX-гонщик Ирек Ризаев рассказал, почему не хочет подписывать письмо о нейтральном статусе.

— Я не до конца в курсе ситуации с тем же самым шоссе, трековыми гонками, с ребятами, которые выступают и подписали это письмо о нейтральном статусе. У нас же ещё никто не подписывал это письмо. Все переживают, скажем так.

— Вам не дают это письмо или ты не хочешь подписывать?
— У нас есть возможность подписать письмо и выступать в нейтральном статусе. Я пока что этого делать не собираюсь.

— Почему? Есть какие-то вещи, которые для тебя неприемлемы в этом документе?
— В принципе, мне не сильно приятно само существование этого документа. По крайней мере, исходя из формулировок, которые я читал год назад… Я бы не хотел такое подписывать. Такая история для меня немножко трудная, сложная.

— Это действительно сложно. В общем, пока это твой выбор?
— Да, пока что мой выбор именно такой. Посмотрим, что будет в дальнейшем, — сказал Ризаев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Шитихиным.

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