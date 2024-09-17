Ирек Ризаев: личные отношения с иностранцами сейчас у нас волшебные

Российский BMX-гонщик Ирек Ризаев рассказал, что поддерживает хорошие отношения с иностранцами.

«У нас с иностранцами сейчас хорошие отношения. Мы по-настоящему дружим. У нас хорошие отношения и с райдерами, и с организаторами крупнейших мероприятий. Но, к сожалению, Международный союз велосипедистов ничего поделать всё равно не может: мы обязаны подписать документы о нейтральном статусе, чтобы выступать по рекомендации МОК. Однако личные отношения у нас волшебные.

Я в этом году ездил на самый большой этап Кубка мира во Франции. Выступал там в рампе со спайном, потому что это неофициальная дисциплина. Меня там с удовольствием приняли и организаторы, и райдеры, и зрители. К сожалению, на Кубке мира не смог выступать, но во всех неофициальных стартах участвовал, боролся с топовыми райдерами за призовые деньги», — сказал Ризаев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Шитихиным.