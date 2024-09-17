«Я мог бы бороться за подиум на Олимпиаде». BMX-гонщик Ризаев — о Париже-2024

Российский BMX-гонщик Ирек Ризаев заявил, что мог бороться за медали на Олимпийских играх — 2024 в Париже (Франция).

«Если говорить о Париже, об Олимпиаде, то уровень, на первый взгляд, мне показался каким-то недосягаемым. Но потом вспомнил, как катался перед Олимпиадой, что происходило перед Токио и на каком уровне я тогда катался. Когда тебя ждёт Олимпиада, ты, конечно, выкладываешься на все 150% и готовишь самую топовую свою программу.

Так что я ещё раз вспомнил. Сейчас понимаю, что мог бы выступать на том же уровне и бороться за подиум на Олимпиаде. Это без сомнений», — сказал Ризаев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Шитихиным.