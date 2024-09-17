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Сергей Лавров: современное руководство МОК хоронит олимпийское движение

Сергей Лавров: современное руководство МОК хоронит олимпийское движение
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Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров высказался о современном состоянии Международного олимпийского комитета (МОК).

«Сейчас ВАДА и МОК объединяют свои усилия с тем, чтобы окончательно выхолостить принципы Олимпийской хартии и окончательно поставить спорт на службу интересам сохранения гегемонии Запада во всех мыслимых областях человеческой жизни. Называю это спортивной агрессией.

Когда группа ближневосточных государств предложила рассмотреть вопрос участия Израиля в Олимпиаде во Франции, МОК категорически отверг даже саму эту мысль. Двойные стандарты – это мягко сказано. Современное руководство МОК, к моему огромному сожалению, хоронит олимпийское движение. Убеждён, что возникнут новые формы, которые сохранят дух честной состязательности и уважения партнёра», — приводит слова Лаврова «РИА Новости Спорт».

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