Американская гимнастка Чайлз подала апелляцию в CAS по поводу бронзы Олимпиады-2024

Американская гимнастка Джордан Чайлз подала апелляцию в Спортивный арбитражный суд (СAS) на решение о перераспределении бронзовой медали на Олимпийских играх — 2024 в вольных упражнениях. Об этом сообщает The Guardian.

В апелляции Чайлз утверждается, что слушание в CAS нарушило её «право быть услышанной», отказавшись предоставить видеодоказательства, на основе которых Чайлз и USA Gymnastics считают, что апелляция Чайлз в Париже была в пределах допустимого времени. Чайлз также утверждает, что у президента коллегии CAS есть конфликт интересов из-за прошлых юридических связей с Румынией.

Напомним, во время олимпийских соревнований судьи пересмотрели оценку Чайлз по вольным упражнениям и выставили балл выше, что позволило ей подняться с пятого места на третье и сдвинуть румынку Ану Барбосу с пьедестала почёта, забрав у неё бронзу.

Спортивный арбитражный суд (СAS) частично удовлетворил заявление, которое было подано Национальным олимпийским комитетом (НОК) Румынии по пересмотру результатов соревнований по спортивной гимнастике в вольных упражнениях на Олимпийских играх в Париже, вернув бронзовую медаль Ане Барбосу.