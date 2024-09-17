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Собянин показал, как изменится легендарный стадион «Олимпийский» после реконструкции

Собянин показал, как изменится легендарный стадион «Олимпийский» после реконструкции
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Мэр Москвы Сергей Собянин показал, как изменится легендарный спортивный комплекс «Олимпийский» после реконструкции. Он опубликовал видеоролик в своём телеграм-канале.

Собянин сообщил, что новый комплекс будет состоять из четырёх сооружений, три из которых объединены стилобатом. На зданиях уже идут работы по облицовке фасадов, монтаж инженерных систем и оборудования. Также в планах строительство малого концертного зала на 2 тыс. зрителей.

В комплексе будет всё для проведения профессиональных спортивных соревнований, любительских занятий, культурных и деловых мероприятий, семейного отдыха и развлечений.

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