Олег Матыцин возглавил комитет Госдумы по физкультуре и спорту

Бывший министр спорта Российской Федерации Олег Матыцин стал главой комитета Госдумы по физкультуре и спорту. Об этом сообщает ТАСС. Его кандидатуру выдвинула партия «Единая Россия».

Ранее эту должность занимал депутат Государственной Думы Дмитрий Свищёв. Соответствующий проект комиссия Госдумы по регламенту внесла на рассмотрение палаты парламента и одобрила в июле 2024 года.

Напомним, Матыцин в период с 2020-го по май 2024 года занимал должность министра спорта РФ. Впоследствии комитет Госдумы по физической культуре и спорту единогласным решением поддержал кандидатуру Михаила Дегтярёва на этот пост.