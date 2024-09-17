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Олег Матыцин возглавил комитет Госдумы по физкультуре и спорту

Олег Матыцин возглавил комитет Госдумы по физкультуре и спорту
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Бывший министр спорта Российской Федерации Олег Матыцин стал главой комитета Госдумы по физкультуре и спорту. Об этом сообщает ТАСС. Его кандидатуру выдвинула партия «Единая Россия».

Ранее эту должность занимал депутат Государственной Думы Дмитрий Свищёв. Соответствующий проект комиссия Госдумы по регламенту внесла на рассмотрение палаты парламента и одобрила в июле 2024 года.

Напомним, Матыцин в период с 2020-го по май 2024 года занимал должность министра спорта РФ. Впоследствии комитет Госдумы по физической культуре и спорту единогласным решением поддержал кандидатуру Михаила Дегтярёва на этот пост.

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