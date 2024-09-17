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Фестиваль спортивного бизнеса Sport.Business.People пройдёт 12-13 ноября в Москве

Фестиваль спортивного бизнеса Sport.Business.People пройдёт 12-13 ноября в Москве
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С 12 по 13 ноября в Москве пройдёт ежегодный фестиваль спортивного бизнеса Sport.Business.People. Мероприятие состоится в «ВТБ Арена Парк» и объединит сотни ведущих экспертов и лидеров спортивной индустрии, спортсменов и предпринимателей.

Фото: «7А Ивентс»

Sport.Business.People — яркое событие в мире спортивного бизнеса, основная миссия которого развитие массового, любительского и детско-юношеского спорта в России. Одна из задач фестиваля – создать площадку для диалога между спортом и бизнесом, чтобы вместе выстраивать инициативы, которые поддержат развитие спорта среди населения.

В числе спикеров выступят основатель и руководитель проекта «Академия Будущего» Дмитрий Крикунов, основатель проекта X-Waters Александр Базанов, основатель Московского марафона Владимир Тарасов и другие.

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