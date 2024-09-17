«Шансы есть всегда». Тадей Погачар — о своих перспективах на чемпионате мира по велошоссе

Словенский велогонщик трёхкратный чемпион супермногодневки «Тур де Франс» Тадей Погачар оценил свои перспективы на чемпионате мира, который пройдёт с 21 по 29 сентября в Цюрихе (Швейцария).

«Шансы есть всегда. У меня была возможность стать чемпионом мира в прошлом году, когда я занял третье место в групповой гонке, которая меньше всего мне подходит. Но в этом году всё намного лучше, так что шансов у меня больше. Но чемпионат мира есть чемпионат мира, если не всё пройдёт идеально, победить будет сложно», — сказал Погачар на пресс-конференции после победы в однодневной велогонке в Монреале (Канада).

25-летний Погачар — бронзовый призёр чемпионата мира — 2023 и Олимпийских игр — 2020 в групповой гонке.