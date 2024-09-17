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Бразилия разгромила Хорватию со счётом 8:1 в матче чемпионата мира по футзалу

Бразилия разгромила Хорватию со счётом 8:1 в матче чемпионата мира по футзалу
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Сборная Бразилии обыграла команду из Хорватии во 2-м туре группового этапа чемпионата мира по футзалу со счётом 8:1 (4:1, 4:0).

ЧМ-2024 . Группа B. 2-й тур
17 сентября 2024, вторник. 18:00 МСК
Бразилия
Окончен
8 : 1
Хорватия
1:0 Пито – 12:34     1:1 Маринович – 14:12     2:1 Диего – 16:17     3:1 Марсель – 17:08     4:1 Негиньу – 18:14     5:1 Марсель – 23:13     6:1 Пито – 24:17     7:1 Артур – 28:43     8:1 Рафа – 36:35    
Удаления: нет / Курая – 16:17'

В группу В попали сборные Бразилии, Хорватии, Таиланда и Кубы. В 1-м туре Бразилия обыграла сборную Кубы со счётом 10:0 (4:0, 6:0), а сборная Хорватии на этом же этапе проиграла спортсменам из Таиланда со счётом 1:2 (0:1, 1:1). В 3-м туре сборная Бразилии встретится с командой из Таиланда, а Хорватия сыграет со сборной Кубы.

Чемпионат мира по футзалу проходит с 14 сентября по 6 октября в трёх узбекских городах: Андижане, Бухаре и Ташкенте. В турнире участвуют 24 команды, разбитые на шесть групп. Действующим чемпионом мира является сборная Португалии, завоевавшая титул в 2021 году.

Календарь чемпионата мира по футзалу - 2024
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