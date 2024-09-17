Бразилия разгромила Хорватию со счётом 8:1 в матче чемпионата мира по футзалу
Поделиться
Сборная Бразилии обыграла команду из Хорватии во 2-м туре группового этапа чемпионата мира по футзалу со счётом 8:1 (4:1, 4:0).
ЧМ-2024 . Группа B. 2-й тур
17 сентября 2024, вторник. 18:00 МСК
Бразилия
Окончен
8 : 1
Хорватия
1:0 Пито – 12:34 1:1 Маринович – 14:12 2:1 Диего – 16:17 3:1 Марсель – 17:08 4:1 Негиньу – 18:14 5:1 Марсель – 23:13 6:1 Пито – 24:17 7:1 Артур – 28:43 8:1 Рафа – 36:35
Удаления: нет / Курая – 16:17'
В группу В попали сборные Бразилии, Хорватии, Таиланда и Кубы. В 1-м туре Бразилия обыграла сборную Кубы со счётом 10:0 (4:0, 6:0), а сборная Хорватии на этом же этапе проиграла спортсменам из Таиланда со счётом 1:2 (0:1, 1:1). В 3-м туре сборная Бразилии встретится с командой из Таиланда, а Хорватия сыграет со сборной Кубы.
Чемпионат мира по футзалу проходит с 14 сентября по 6 октября в трёх узбекских городах: Андижане, Бухаре и Ташкенте. В турнире участвуют 24 команды, разбитые на шесть групп. Действующим чемпионом мира является сборная Португалии, завоевавшая титул в 2021 году.
Комментарии
- 17 сентября 2024
-
20:02
-
19:52
-
16:55
-
16:44
-
15:50
-
14:10
-
11:50
-
10:54
-
10:50
-
10:41
-
10:30
-
10:00
-
10:00
-
08:08
-
04:10
-
02:04
- 16 сентября 2024
-
20:19
-
16:45
-
16:00
-
15:02
-
14:50
-
14:25
-
14:20
-
14:11
-
13:19
-
09:57
- 15 сентября 2024
-
21:19
-
15:00
-
14:47
-
12:16
-
11:06
-
10:30
- 14 сентября 2024
-
21:48
-
21:16
-
17:22