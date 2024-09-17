Узбекистан уступил Парагваю в матче чемпионата мира по футзалу

Сборная Узбекистана уступила команде из Парагвая в матче 2-го тура группы А чемпионата мира по футзалу — 2024 со счётом 1:4 (0:2, 1:2).

В группу А попали Узбекистан, Парагвай, Нидерланды и Коста-Рика. В следующем туре Узбекистан сыграет со сборной Коста-Рики, а Парагвай встретится с командой из Нидерландов.

Ранее сборная Бразилии разгромила Хорватию со счётом 8:1 в матче чемпионата мира по футзалу.

Чемпионат мира по футзалу проходит с 14 сентября по 6 октября в трёх узбекских городах: Андижане, Бухаре и Ташкенте. В турнире участвуют 24 команды, разбитые на шесть групп. Действующим чемпионом мира является сборная Португалии, завоевавшая титул в 2021 году.