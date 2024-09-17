Узбекистан уступил Парагваю в матче чемпионата мира по футзалу
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Сборная Узбекистана уступила команде из Парагвая в матче 2-го тура группы А чемпионата мира по футзалу — 2024 со счётом 1:4 (0:2, 1:2).
ЧМ-2024 . Группа A. 2-й тур
17 сентября 2024, вторник. 18:00 МСК
Узбекистан
Окончен
1 : 4
Парагвай
0:1 Эспиноса – 15:49 0:2 Баэс – 16:03 0:3 Мартинес – 23:10 0:4 Салас – 25:19 1:4 Нишонов – 35:00
В группу А попали Узбекистан, Парагвай, Нидерланды и Коста-Рика. В следующем туре Узбекистан сыграет со сборной Коста-Рики, а Парагвай встретится с командой из Нидерландов.
Ранее сборная Бразилии разгромила Хорватию со счётом 8:1 в матче чемпионата мира по футзалу.
Чемпионат мира по футзалу проходит с 14 сентября по 6 октября в трёх узбекских городах: Андижане, Бухаре и Ташкенте. В турнире участвуют 24 команды, разбитые на шесть групп. Действующим чемпионом мира является сборная Португалии, завоевавшая титул в 2021 году.
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