Сегодня, 17 сентября, завершился очередной игровой день мужского чемпионата мира по футзалу — 2024. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатам игрового дня.

Результаты матчей чемпионата мира по футзалу 17 сентября:

Группа А

Коста-Рика — Нидерланды — 2:2 (1:1, 1:1)

Узбекистан — Парагвай — 1:4 (0:2, 1:2)

Группа В

Таиланд — Куба — 10:5 (3:3, 7:2)

Бразилия — Хорватия — 8:1 (4:1, 4:0)

Чемпионат мира по футзалу проходит с 14 сентября по 6 октября в трёх узбекских городах: Андижане, Бухаре и Ташкенте. В турнире участвуют 24 команды, разбитые на шесть групп. Действующим чемпионом мира является сборная Португалии, завоевавшая титул в 2021 году.