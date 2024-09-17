Результаты матчей чемпионата мира по футзалу 17 сентября
Сегодня, 17 сентября, завершился очередной игровой день мужского чемпионата мира по футзалу — 2024. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатам игрового дня.
Результаты матчей чемпионата мира по футзалу 17 сентября:
Группа А
- Коста-Рика — Нидерланды — 2:2 (1:1, 1:1)
- Узбекистан — Парагвай — 1:4 (0:2, 1:2)
Группа В
- Таиланд — Куба — 10:5 (3:3, 7:2)
- Бразилия — Хорватия — 8:1 (4:1, 4:0)
Чемпионат мира по футзалу проходит с 14 сентября по 6 октября в трёх узбекских городах: Андижане, Бухаре и Ташкенте. В турнире участвуют 24 команды, разбитые на шесть групп. Действующим чемпионом мира является сборная Португалии, завоевавшая титул в 2021 году.
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