Президент Союза конькобежцев РФ рассчитывает на скорое возвращение россиян на турниры ISU

Президент Союза конькобежцев России Николай Гуляев рассчитывает, что Международный союз конькобежцев (ISU) в ближайшее время может смягчить отношение к российским спортсменам.

«Мы готовимся не соревноваться между собой, хотя это немаловажно. Всё-таки хотелось бы возвратиться на международную арену. Мне удалось прорваться на конгресс ISU в Лас-Вегасе, там у меня была встреча с [президентом ISU] господином Кимом, но, к сожалению, это пока всё.

Я не задавал вопросы, когда и на каких условиях мы вернёмся, потому что понимал, что ответов не получу. Есть ощущение, что мы дождёмся какого-то потепления в отношении к нам. Как это будет происходить, пока непонятно, но что-то подсказывает, что оно будет. Ждём совета ISU в конце сентября. Мы находимся в контакте с международной федерацией, показываем, что являемся частью международной семьи», — приводит слова Гуляева ТАСС.