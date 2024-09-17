Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Другие Новости

Президент Союза конькобежцев РФ рассчитывает на скорое возвращение россиян на турниры ISU

Президент Союза конькобежцев РФ рассчитывает на скорое возвращение россиян на турниры ISU
Аудио-версия:
Комментарии

Президент Союза конькобежцев России Николай Гуляев рассчитывает, что Международный союз конькобежцев (ISU) в ближайшее время может смягчить отношение к российским спортсменам.

«Мы готовимся не соревноваться между собой, хотя это немаловажно. Всё-таки хотелось бы возвратиться на международную арену. Мне удалось прорваться на конгресс ISU в Лас-Вегасе, там у меня была встреча с [президентом ISU] господином Кимом, но, к сожалению, это пока всё.

Я не задавал вопросы, когда и на каких условиях мы вернёмся, потому что понимал, что ответов не получу. Есть ощущение, что мы дождёмся какого-то потепления в отношении к нам. Как это будет происходить, пока непонятно, но что-то подсказывает, что оно будет. Ждём совета ISU в конце сентября. Мы находимся в контакте с международной федерацией, показываем, что являемся частью международной семьи», — приводит слова Гуляева ТАСС.

Материалы по теме
Олег Матыцин возглавил комитет Госдумы по физкультуре и спорту
Комментарии
Новости. Другие
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android