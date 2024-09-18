«Я всего лишь человек». Роглич — о будущем в велоспорте после «Тур де Франс» — 2024

Словенский велогонщик Примож Роглич рассказал, что задумался о своём будущем в велоспорте после падения, из-за которого он покинул «Тур де Франс» — 2024.

«Когда это случилось со мной снова, а это случилось, мои мысли пошли в направлении того, зачем мне это нужно, мне больше не нужно быть частью мира велоспорта и страдать от всего этого. В конце концов, я всего лишь человек», — приводит слова Роглича Cyclingnews.

Напомним, Примож Роглич сошёл с веломногодневки «Тур де Франс» — 2024 перед 13-м этапом после двух серьёзных падений за два дня. Недавно он стал победителем веломногодневки «Вуэльта Испании».