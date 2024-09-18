Чемпионат мира по футзалу: расписание встреч на 18 сентября

Сегодня, 18 сентября, пройдут матчи 2-го тура в группах С и D мужского чемпионата мира по футзалу — 2024. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием встреч игрового дня на 18 сентября.

Чемпионат мира по футзалу. Мужчины. Расписание на 18 сентября.

Группа С

15:30 мск. Ангола — Украина

18:00 мск. Аргентина — Афганистан.

Группа D

15:30 мск. Ливия — Казахстан

18:00 мск. Испания — Новая Зеландия.

Чемпионат мира по футзалу проходит с 14 сентября по 6 октября в трёх узбекских городах: Андижане, Бухаре и Ташкенте. В турнире участвуют 24 команды, разбитые на шесть групп. Действующим чемпионом мира является сборная Португалии, завоевавшая титул в 2021 году.