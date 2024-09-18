«Не надо переносить поле боя в шахматный мир». ФШР — о просьбе Украины не пускать россиян

Президент ФШР Андрей Филатов высказался по поводу требования Федерации шахмат Украины от ФИДЕ исключить вопрос о полноценном допуске до международных соревнований россиян и белорусов.

«С моей точки зрения, ситуация сейчас такая, что Федерации шахмат Украины надо не новые фронты открывать, а становиться примером налаживания и выстраивания мирного сосуществования, становиться примером в том числе для своей политической элиты. Очевидно, что спорт должен как раз объединять людей и сопутствовать примирению народов. Он приучает людей конкурировать на здоровой основе, а не выяснять отношения кулаками и грубой силой.

Агрессия никому никакой пользы не приносила, именно шахматный мир может стать примером для всех остальных, наши спортсмены должны спорить исключительно за шахматной доской. Понимаю, что Александр Камышин, президент Федерации шахмат Украины, человек новый в шахматах, а раз так, то ему тем более следует думать о том, как налаживать отношения, о выстраивании сотрудничества, а не переносить поле боя в шахматный мир», — приводит слова Филатова ТАСС.

Ранее Федерация шахмат Украины выступила с требованием исключить вопрос о полноценном допуске до международных соревнований россиян и белорусов на генассамблее ФИДЕ, которая пройдёт в Будапеште 21-22 сентября.