Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Другие Новости

Стало известно, кто из россиян примет участие на чемпионате мира по велоспорту на шоссе

Стало известно, кто из россиян примет участие на чемпионате мира по велоспорту на шоссе
Аудио-версия:
Комментарии

Главный тренер сборной России по велоспорту Иракли Абрамян сообщил, что Александр Власов и член российской национальной молодёжной команды Егор Игошев примут участие в чемпионате мира — 2024.

«На чемпионате мира в Цюрихе выступят два наших спортсмена. Власов примет участие в мужской групповой гонке, Игошев — в групповой гонке для спортсменов не старше 23 лет. В заявку в качестве запасного внесён также Даниил Зараховский, он сможет выступить в молодёжной групповой гонке только в случае отказа Игошева», — приводит слова Абрамяна ТАСС.

Чемпионат мира по велоспорту на шоссе пройдёт с 21 по 29 сентября в Цюрихе (Швейцария). Мужская групповая гонка запланирована на 29 сентября, она завершит турнир. Групповая гонка для велогонщиков не старше 23 лет пройдёт двумя днями ранее.

В мае 2023 года Международный союз велосипедистов разрешил участие российских и белорусских спортсменов в мероприятиях международного календаря, включая Кубок мира, Кубок наций и чемпионаты мира в качестве нейтральных индивидуальных спортсменов.

Материалы по теме
Российская велогонщица Тамара Дронова не выступит на чемпионате мира
Комментарии
Новости. Другие
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android