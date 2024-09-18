«Бесполезен». О’Салливан задумался о завершении карьеры после поражения на English Open

Семикратный чемпион мира по снукеру англичанин Ронни О'Салливан предположил, что может скоро завершить свою карьеру в снукере после поражения в первом раунде Открытого чемпионата Англии. О’Салливан проиграл Хэ Гоцяну со счётом 2:4.

«Я абсолютно бесполезен, вот почему. Забудьте о чемпионате мира. Даже не хочу быть с вами честным, если уж играть всякую ерунду, то лучше играть левой рукой. Играйте левой рукой и наслаждайтесь этим, но будьте бесполезны, или играйте правой рукой, будьте бесполезны и не наслаждайтесь этим. У меня мало времени, не собираюсь этого отрицать, играю недостаточно хорошо, нет смысла даже беспокоиться об этом — я просто принял всё сейчас, и это на самом деле довольно приятно.

Пропускал мячи последние четыре или пять лет, время от времени мне удаётся пропустить немного меньше, может быть, и добиться пары результатов. Даже на турнирах, которые выигрывал, люди упускали безумные возможности победить меня.

Мне всё равно, я здесь только для того, чтобы выполнить свои обязательства перед спонсорами, уехать из дома, попутешествовать. Если смогу выжать пару лет, будет здорово. Если нет, то нет. Просто хочу вымыть из этого как можно больше, не собираюсь сводить себя с ума. Если ты беден, ты беден», — приводит слова О’Салливана Eurosport.