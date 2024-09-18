Чемпион мира не стал играть с победителем Турнира претендентов на шахматной Олимпиаде

Сегодня, 18 сентября, в 7-м туре шахматной Олимпиады встречаются сборные Индии и Китая. Действующий чемпион мира китайский гроссмейстер Дин Лижэнь должен был сыграть с победителем Турнира претендентов Гукешем Доммараджу из Индии, но по неизвестным причинам отказался от игры. На первой доске Гукешу будет противостоять Вэй И.

45-я шахматная Олимпиада проходит с 11 по 22 сентября в Будапеште (Венгрия). Команды состоят из пяти игроков, один из которых является запасным. У каждой команды есть капитан, которым может быть один из игроков.

Поединок за мировую корону пройдёт в Сингапуре с 20 ноября по 15 декабря 2024 года.