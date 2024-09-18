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Чемпион мира по тхэквондо Чичаев пострадал в ходе перестрелки у офиса Wildberries — Mash

Чемпион мира по тхэквондо Чичаев пострадал в ходе перестрелки у офиса Wildberries — Mash
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Чемпион мира и Европы и по тхэквондо, мастер спорта по кикбоксингу Умар Чичаев числится среди пострадавших после стрельбы у офиса Wildberries. Об этом сообщает телеграм-канал Mash.

По информации источника, возле головного офиса Wildberries состоялась перестрелка, в ходе которой погиб один человек. Среди пострадавших — Умар Чичаев, мастер спорта России по панкратиону и по всестилевому каратэ Абубакар Местоев и чемпион России и ВС РФ по боксу в тяжёлом весе Рашид Кодзев. Всего в результате вооружённого конфликта между группой Владислава Бакальчука и службой безопасности Wildberries пострадало 28 человек, 30 участников перестрелки задержаны.

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