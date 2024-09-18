Казахстан крупно обыграл Ливию в матче чемпионата мира по футзалу
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Сегодня, 18 сентября, состоялся матч 2-го тура мужского чемпионата мира по футзалу — 2024, в котором встретились сборные Казахстана и Ливии. Встреча завершилась крупной победой со счётом 4:1 (3:1, 1:0) в пользу казахстанских футболистов.
ЧМ-2024 . Группа D. 2-й тур
18 сентября 2024, среда. 15:30 МСК
Ливия
Окончен
1 : 4
Казахстан
0:1 Аль-Гуль – 14:52 1:1 Хамис – 16:24 1:2 Оразов – 16:51 1:3 Рашит – 17:40 1:4 Акбаликов – 34:40
В группу D также попали сборные Испании и Новой Зеландии. В первом туре сборная Казахстана вничью сыграла с Испанией (1:1), а Ливия обыграла Новую Зеландию — 1:3.
Чемпионат мира по футзалу проходит с 14 сентября по 6 октября в трёх узбекских городах: Андижане, Бухаре и Ташкенте. В турнире участвуют 24 команды, разбитые на шесть групп. Действующим чемпионом мира является сборная Португалии, завоевавшая титул в 2021 году.
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