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Казахстан крупно обыграл Ливию в матче чемпионата мира по футзалу

Казахстан крупно обыграл Ливию в матче чемпионата мира по футзалу
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Сегодня, 18 сентября, состоялся матч 2-го тура мужского чемпионата мира по футзалу — 2024, в котором встретились сборные Казахстана и Ливии. Встреча завершилась крупной победой со счётом 4:1 (3:1, 1:0) в пользу казахстанских футболистов.

ЧМ-2024 . Группа D. 2-й тур
18 сентября 2024, среда. 15:30 МСК
Ливия
Окончен
1 : 4
Казахстан
0:1 Аль-Гуль – 14:52     1:1 Хамис – 16:24     1:2 Оразов – 16:51     1:3 Рашит – 17:40     1:4 Акбаликов – 34:40    

В группу D также попали сборные Испании и Новой Зеландии. В первом туре сборная Казахстана вничью сыграла с Испанией (1:1), а Ливия обыграла Новую Зеландию — 1:3.

Чемпионат мира по футзалу проходит с 14 сентября по 6 октября в трёх узбекских городах: Андижане, Бухаре и Ташкенте. В турнире участвуют 24 команды, разбитые на шесть групп. Действующим чемпионом мира является сборная Португалии, завоевавшая титул в 2021 году.

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