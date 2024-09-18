Пловчиха Кэти Ледеки стала одной из 50-и влиятельных людей в спорте 2024 года

Девятикратная олимпийская чемпионка пловчиха Кэти Ледеки попала в список 50 самых влиятельных людей в спорте 2024 года по версии известного американского журнала Sports Illustrated.

«Этим летом в Париже Ледеки стала самой титулованной олимпийской спортсменкой в истории США, выиграв 3 августа заплыв на 800 метров вольным стилем и завоевав свою 14-ю медаль и девятое золото. Казалось бы, пришло время сделать перерыв и дать организму отдохнуть? Нет. 6 августа она опубликовала в своих социальных сетях фотографию, на которой тренируется в тренажерном зале. “Продержалась три дня”, — гласила подпись. Благодаря этому стремлению она участвовала в четырех Олимпийских играх и будет стремиться к пятой.

Другие догоняли её на более коротких дистанциях, таких как 400 метров, но Ледеки по-прежнему остается королевой плавания на длинные дистанции. Ей принадлежат мировые рекорды и последние золотые медали на двух самых длинных дистанциях вольным стилем — 800 и 1500 метров.

Она не скрывала, что хочет впервые принять участие в национальных Олимпийских играх, которые пройдут в Лос-Анджелесе в 2028 году, даже будучи в возрасте 31 года в таком изнурительном виде спорта, рассчитанном на молодежь, как плавание", — написано на официальном сайте Sports Illustrated.

Кэти Ледеки на Олимпиаде-2024 завоевала четыре медали. Две золотые завоёваны в плавании вольным стилем на 800 м и на 1500 м. Также в её активе одна серебряная и одна бронзовая медали. На Играх в Париже американская пловчиха догнала советскую гимнастку Ларису Латынину по числу золотых олимпийских наград.