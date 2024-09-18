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Сборная Украины разгромила Анголу в матче чемпионата мира по футзалу

Сборная Украины разгромила Анголу в матче чемпионата мира по футзалу
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Сегодня, 18 сентября, состоялся матч 2-го тура мужского чемпионата мира по футзалу — 2024, в котором встретились сборные Анголы и Украины. Встреча завершилась со счётом 7:2 в пользу украинских футболистов.

ЧМ-2024 . Группа C. 2-й тур
18 сентября 2024, среда. 15:30 МСК
Ангола
Окончен
2 : 7
Украина
0:1 Жук – 06:58     0:2 Корсун – 12:49     0:3 Корсун – 15:34     1:3 Элбер – 16:59     1:4 Мельник – 25:29     1:5 Зварыч – 27:23     1:6 Чернявский – 31:53     2:6 Веду – 39:10     2:7 Швед – 39:53    

В группу С также попали сборные Аргентины и Афганистана. Ранее сборная Украины разгромно проиграла представителям Аргентины — 1:7, а сборная Анголы со счётом 4:6 уступила Афганистану.

Чемпионат мира по футзалу проходит с 14 сентября по 6 октября в трёх узбекских городах: Андижане, Бухаре и Ташкенте. В турнире участвуют 24 команды, разбитые на шесть групп. Действующим чемпионом мира является сборная Португалии, завоевавшая титул в 2021 году.

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