Сборная Украины разгромила Анголу в матче чемпионата мира по футзалу

Сегодня, 18 сентября, состоялся матч 2-го тура мужского чемпионата мира по футзалу — 2024, в котором встретились сборные Анголы и Украины. Встреча завершилась со счётом 7:2 в пользу украинских футболистов.

В группу С также попали сборные Аргентины и Афганистана. Ранее сборная Украины разгромно проиграла представителям Аргентины — 1:7, а сборная Анголы со счётом 4:6 уступила Афганистану.

Чемпионат мира по футзалу проходит с 14 сентября по 6 октября в трёх узбекских городах: Андижане, Бухаре и Ташкенте. В турнире участвуют 24 команды, разбитые на шесть групп. Действующим чемпионом мира является сборная Португалии, завоевавшая титул в 2021 году.