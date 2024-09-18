Сборная Аргентины обыграла Афганистан и досрочно вышла в плей-офф ЧМ по футзалу

Сегодня, 18 сентября, состоялся матч 2-го тура мужского чемпионата мира по футзалу — 2024, в котором встретились сборные Аргентины и Афганистана. Встреча завершилась со счётом 2:1 в пользу аргентинских футболистов.

В группу С также попали сборные Украины и Анголы. Ранее сборная Аргентины разгромно обыграла Украину — 7:1, а сборная Афганистана оказалась сильнее Анголы — 6:4.

Чемпионат мира по футзалу проходит с 14 сентября по 6 октября в трёх узбекских городах: Андижане, Бухаре и Ташкенте. В турнире участвуют 24 команды, разбитые на шесть групп. Действующим чемпионом мира является сборная Португалии, завоевавшая титул в 2021 году.