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Сборная Аргентины обыграла Афганистан и досрочно вышла в плей-офф ЧМ по футзалу

Сборная Аргентины обыграла Афганистан и досрочно вышла в плей-офф ЧМ по футзалу
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Сегодня, 18 сентября, состоялся матч 2-го тура мужского чемпионата мира по футзалу — 2024, в котором встретились сборные Аргентины и Афганистана. Встреча завершилась со счётом 2:1 в пользу аргентинских футболистов.

ЧМ-2024 . Группа C. 2-й тур
18 сентября 2024, среда. 18:00 МСК
Аргентина
Окончен
2 : 1
Афганистан
1:0 Роза – 02:46     1:1 Мохаммади – 31:50     2:1 Роза – 32:14    

В группу С также попали сборные Украины и Анголы. Ранее сборная Аргентины разгромно обыграла Украину — 7:1, а сборная Афганистана оказалась сильнее Анголы — 6:4.

Чемпионат мира по футзалу проходит с 14 сентября по 6 октября в трёх узбекских городах: Андижане, Бухаре и Ташкенте. В турнире участвуют 24 команды, разбитые на шесть групп. Действующим чемпионом мира является сборная Португалии, завоевавшая титул в 2021 году.

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