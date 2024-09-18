Сборная Испании разгромила команду из Новой Зеландии в матче чемпионата мира по футзалу

Сегодня, 18 сентября, состоялся матч 2-го тура мужского чемпионата мира по футзалу — 2024, в котором встретились сборные Испании и Новой Зеландии. Встреча завершилась со счётом 7:1 в пользу испанских футболистов.

В группу D также попали сборные Казахстана и Ливии. Ранее сборная Испании вничью сыграла с Казахстаном (1:1), а Новая Зеландия уступила Ливии — 1:3.

Чемпионат мира по футзалу проходит с 14 сентября по 6 октября в трёх узбекских городах: Андижане, Бухаре и Ташкенте. В турнире участвуют 24 команды, разбитые на шесть групп. Действующим чемпионом мира является сборная Португалии, завоевавшая титул в 2021 году.