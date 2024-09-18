Сборная Испании разгромила команду из Новой Зеландии в матче чемпионата мира по футзалу
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Сегодня, 18 сентября, состоялся матч 2-го тура мужского чемпионата мира по футзалу — 2024, в котором встретились сборные Испании и Новой Зеландии. Встреча завершилась со счётом 7:1 в пользу испанских футболистов.
ЧМ-2024 . Группа D. 2-й тур
18 сентября 2024, среда. 18:00 МСК
Испания
Окончен
7 : 1
Новая Зеландия
0:1 Твигг – 05:58 1:1 Мельядо – 11:14 2:1 Гомес – 20:18 3:1 Катела – 24:26 4:1 Гордильо – 25:12 5:1 Кампос – 29:50 6:1 Катела – 31:00 7:1 Катела – 32:04
В группу D также попали сборные Казахстана и Ливии. Ранее сборная Испании вничью сыграла с Казахстаном (1:1), а Новая Зеландия уступила Ливии — 1:3.
Чемпионат мира по футзалу проходит с 14 сентября по 6 октября в трёх узбекских городах: Андижане, Бухаре и Ташкенте. В турнире участвуют 24 команды, разбитые на шесть групп. Действующим чемпионом мира является сборная Португалии, завоевавшая титул в 2021 году.
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