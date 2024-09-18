Сегодня, 18 сентября, завершился очередной игровой день мужского чемпионата мира по футзалу — 2024. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня.

Результаты матчей чемпионата мира по футзалу 18 сентября:

Группа C

Ангола — Украина — 2:7 (1:3, 1:4)

Аргентина — Афганистан — 2:1 (1:0, 1:1)

Группа D

Ливия — Казахстан — 1:4 (1:3, 0:1)

Испания — Новая Зеландия — 7:1 (1:1, 6:0)

Чемпионат мира по футзалу проходит с 14 сентября по 6 октября в трёх узбекских городах: Андижане, Бухаре и Ташкенте. В турнире участвуют 24 команды, разбитые на шесть групп. Действующим чемпионом мира является сборная Португалии, завоевавшая титул в 2021 году.