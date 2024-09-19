Чемпионат мира по футзалу: расписание встреч на 19 сентября

Сегодня, 19 сентября, пройдут матчи 2-го тура в группах E и F мужского чемпионата мира по футзалу — 2024. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием встреч игрового дня на 19 сентября.
Чемпионат мира по футзалу. Мужчины.
Групповой этап. 2-й тур:
- Группа Е:
15:30 мск. Марокко — Панама;
18:00 мск. Португалия — Таджикистан.
- Группа F:
15:30 мск. Иран — Гватемала;
18:00 мск. Франция — Венесуэла.
Чемпионат мира по футзалу проходит с 14 сентября по 6 октября в трёх узбекских городах: Андижане, Бухаре и Ташкенте. В турнире участвуют 24 команды, разбитые на шесть групп. Действующим чемпионом мира является сборная Португалии, завоевавшая титул в 2021 году.