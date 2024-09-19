В 2025 году призовой фонд Бриллиантовой лиги достигнет отметки в $ 9,2 млн

В 2025 году призовой фонд Бриллиантовой лиги увеличится до $ 9 240 000. Таким образом, будет установлен исторический максимум с момента запуска турнира в 2010 году. Об этом сообщили в пресс-службе Всемирной легкоатлетической ассоциации (World Athletics).

Уточняется, что общий призовой фонд каждого этапа серии составит $ 500 000. В финале соревнований будет разыграно $ 2,24 млн. В организации добавили, что в общей сложности спортсмены получат $ 18 млн, включая доходы от рекламы.

Отметим, что в новом сезоне пройдёт 14 этапов Бриллиантовой лиги.

Ранее британский бегун Чарли Добсон стал победителем финала Бриллиантовой лиги на дистанции 400 м с результатом 44,49.