Глава союза высказался о смене спортивного гражданства конькобежцами

Президент Союза конькобежцев России Николай Гуляев заявил, что сейчас нет таких представителей конькобежного спорта, кто бы хотел сменить спортивное гражданство.

«Мы на своём исполкоме 1 октября рассмотрим запрос Узбекистана по поводу перехода Данилы Семерикова, и у нас есть ещё один спортсмен [по данному вопросу]. Думаю, что все, кто хотел сменить гражданство, уже это сделали, на данный момент желающих нет. Во всяком случае мы не ждём новых переходов», — приводит слова Гуляева ТАСС.

Ранее Гуляев заявил, что рассчитывает на смягчение отношений к российским спортсменам со стороны Международного союза конькобежцев (ISU).