Николай Гуляев рассказал, нужно ли объединять в одну федерацию конькобежные виды спорта

Президент Союза конькобежцев России Николай Гуляев заявил об отсутствии необходимости объединять в одну федерацию конькобежные виды спорта. Ранее гимнастические федерации страны объединились в единую организацию.

«Не дождутся. Фигурное катание — это фигурное катание, а коньки и шорт-трек — отдельно. Есть ведущие мировые державы, где фигурное катание, шорт-трек и коньки существуют отдельно. Так устроено в большинстве стран, и зачем мы должны изобретать велосипед? ISU на таком объединении абсолютно не настаивает, более того, там даже поддержали разделение объединённой федерации в Казахстане несколько месяцев назад. Позиция ISU в этом вопросе очень гибкая», — приводит слова Гуляева ТАСС.

Ранее Гуляев заявил, что рассчитывает на смягчение отношения к российским спортсменам со стороны Международного союза конькобежцев (ISU).