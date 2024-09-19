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Бельгийский велогонщик Ваут ван Арт подписал контракт с Visma до конца своей карьеры

Бельгийский велогонщик Ваут ван Арт подписал контракт с Visma до конца своей карьеры
Ваут ван Арт
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Бельгийский велогонщик Ваут ван Арт подписал новый контракт с Team Visma. Новое соглашение спортсмена предусматривает сотрудничество с командой до завершения его карьеры. Об этом Inside the Games сообщили со ссылкой на пресс-службу клуба.

«Эта команда уникальна, и она подходит мне вот уже пять лет. Хочу, чтобы всё так и осталось. Вот почему я здесь навсегда. Приятные ощущения. Мне не пришлось об этом слишком много думать», — приводит слова спортсмена Inside the Games.

Ранее бельгиец Ваут ван Арт остался недоволен своим соотечественником Джаспером Филипсеном после шестого этапа «Тур де Франс» — 2024.

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