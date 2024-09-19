Создатель фонда «Дополнительное время» Олеся Серёгина запустила шоу уникального формата

Создатель благотворительного фонда «Дополнительное время» Олеся Серёгина запустила шоу уникального формата с одноимённым названием. Первым героем проекта стал футболист Александр Мостовой.

В public-talk, которое приурочили к запуску проекта, приняли участие олимпийский чемпион российский тхэквондист Максим Храмцов, призёр Олимпиады гимнаст Антон Голоцуцков, баскетболистка Катерина Кейру и гандболистка Эмилия Турей.

Фото: Альберт Музафаров

Фото: Альберт Музафаров

Фото: Альберт Музафаров

«Я всегда хотела поддержать наш благотворительный фонд «Дополнительное время» логическим медийным продуктом. Пыталась найти разные форматы. Говорить о заслугах не совсем правильно, а рассказывать истории подопечных – не так интересно для большой аудитории. Формат шоу – интервью о жизни, о её уроках и смыслах, то, о чём может рассказать человек, за спиной которого впечатляющий опыт – это то, что нужно. Спортсмены с одной стороны «сверхлюди», с другой – самые обычные. С такими же заботами и переживаниями, как и все остальные, но в то же время они знают, как найти мотивацию, откуда взять силы, какова цена победы. Думаю, что наш проект сегодня необходим и актуален как никогда раньше», — сказала Серёгина.

Посмотреть шоу можно ВКонтакте и на YouTube.