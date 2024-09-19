Португалия обыграла Таджикистан в матче 2-го тура чемпионата мира по футзалу
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Сегодня, 19 сентября, состоялся матч 2-го тура мужского чемпионата мира по футзалу — 2024, в котором встретились сборные Португалии и Таджикистана. Игра завершилась победой со счётом 3:2 (2:0, 1:2) в пользу таджикских футболистов.
ЧМ-2024 . Группа E. 2-й тур
19 сентября 2024, четверг. 18:00 МСК
Португалия
Окончен
3 : 2
Таджикистан
1:0 Пани – 01:31 2:0 Зикки – 10:17 2:1 Алиев – 26:38 3:1 Эрик – 27:56 3:2 Солиев – 39:58
В группу E также попали сборные Марокко и Панамы. В 1-м туре сборная Португалии разгромила Панаму (10:1), а Таджикистан уступил Марокко — 2:4.
Чемпионат мира по футзалу проходит с 14 сентября по 6 октября в трёх узбекских городах: Андижане, Бухаре и Ташкенте. В турнире участвуют 24 команды, разбитые на шесть групп. Действующим чемпионом мира является сборная Португалии, завоевавшая титул в 2021 году.
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