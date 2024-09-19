Португалия обыграла Таджикистан в матче 2-го тура чемпионата мира по футзалу

Сегодня, 19 сентября, состоялся матч 2-го тура мужского чемпионата мира по футзалу — 2024, в котором встретились сборные Португалии и Таджикистана. Игра завершилась победой со счётом 3:2 (2:0, 1:2) в пользу таджикских футболистов.

В группу E также попали сборные Марокко и Панамы. В 1-м туре сборная Португалии разгромила Панаму (10:1), а Таджикистан уступил Марокко — 2:4.

Чемпионат мира по футзалу проходит с 14 сентября по 6 октября в трёх узбекских городах: Андижане, Бухаре и Ташкенте. В турнире участвуют 24 команды, разбитые на шесть групп. Действующим чемпионом мира является сборная Португалии, завоевавшая титул в 2021 году.