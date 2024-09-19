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Участница Олимпиады-2024 легкоатлетка Расидат Аделеке выложила фото с певицей Рианной

Участница Олимпиады-2024 легкоатлетка Расидат Аделеке выложила фото с певицей Рианной
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Участница Олимпийских игр 2024 года в Париже ирландская легкоатлетка Расидат Аделеке поделилась фото с известной американской певицей Рианной. Аделеке приняла участие в лондонской презентации бренда певицы Fenty Hair.

Фото: Личный архив Аделеке

«Я настоящая фанатка, если речь идёт о Рианне. Она та, кто вдохновляет меня и навсегда ломает барьеры в модной индустрии. Ранее я бы никогда не подумала, что Рианна будет следить за мной и моим путешествием в мире спорта!» — написала Аделеке на своей странице в социальных сетях.

На Олимпиаде в Париже Расидат Аделеке два раза финишировала четвёртой. Это случилось в индивидуальном забеге на 400 м и в эстафете 4 х 400 м.

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