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Результаты матчей чемпионата мира по футзалу 19 сентября

Результаты матчей чемпионата мира по футзалу 19 сентября
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Сегодня, 19 сентября, завершился очередной игровой день мужского чемпионата мира по футзалу — 2024. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня.

Результаты матчей чемпионата мира по футзалу 19 сентября:

Группа E

Марокко — Панама — 6:3 (3:1, 3:2)
Португалия — Таджикистан — 3:2 (2:0, 1:2)

Группа F

Иран — Гватемала — 9:4 (3:3, 6:1)
Франция — Венесуэла — 7:3 (3:2, 4:1)

Чемпионат мира по футзалу проходит с 14 сентября по 6 октября в трёх узбекских городах: Андижане, Бухаре и Ташкенте. В турнире участвуют 24 команды, разбитые на шесть групп. Действующим чемпионом мира является сборная Португалии, завоевавшая титул в 2021 году.

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