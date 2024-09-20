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Магнус Карлсен призвал не возвращать россиян под эгиду ФИДЕ

Магнус Карлсен призвал не возвращать россиян под эгиду ФИДЕ
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Норвежский гроссмейстер Магнус Карлсен во время получения награды лучшему шахматисту все времён призвал не допускать россиян и белорусов к соревнованиям под эгидой ФИДЕ.

«Хочу тоже посоветовать не возвращать российскую и белорусскую шахматные федерации под эгиду ФИДЕ», — приводит слова Магнуса Карлсена VG.

Ранее президент Федерации шахмат Киргизии Бабур Тольбаев предложил полноценно вернуть россиян и белорусов к соревнованиям под эгидой ФИДЕ. Этот вопрос будет рассмотрен на генеральной ассамблее организации, которая пройдёт в Будапеште (Венгрия) с 21 по 22 сентября.

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